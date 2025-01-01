مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

أعلن النجم مصطفى شعبان في حلقة مع الإعلامي عمرو الليثي في السهرة الخاصة بمناسبة رأس السنة علي شاشة قناة الحياة عن زواجه ، قائلاً "أنا عندما فكرت في الزواج و كان والدي مريضًا وكنت مقرر الزواج و تم التأجيل لهذا السبب و فور أن تم شفاؤه قال لي اكتب الكتاب و بالفعل ، كتبت الكتاب وكان في محيط الأسرة والأصدقاء.

ووجه مصطفى شعبان رسالة بمناسبة العام الجديد متمنياً أن تكون سنة سعيدة علينا مشيرا إلى أن الحياة أحلي بعد الزواج وزوجتي اسمها "هدي الناظر" وخريجة جامعة أمريكية ونصفها صعيدي وإنجليزي.

وتابع مصطفى شعبان أنا وزوجتي مشتركين في العديد من الصفات و حب الخيل والجلوس في المنزل وأساس الزواج والارتباط هو الحب والتقارب الفكري ، موضحاً أننا نعرف بعض منذ 2009 ، ولدينا حلم و أهداف مشتركة و بيننا قواسم مشتركة منها نفس نوع الافلام في السينما ومن الممكن نختلف في أمور أخرى ولكننا نستمع إلى بعضنا البعض ونستفيد من بعضنا.

وأوضح أن الراجل رجل والست ست ولكل منا له دور وبيننا تفاهم في كل الأمور، وأساعد زوجتي، وأقف أتفرج عليها وهيا بتطبخ وفور زواجي هناك الكثير من قاموا بتهنئتي ومباركة الزواج، وبيننا احترام وثقة وتفاهم، بعد الزواج أصبحت بسمع كثير و أي حاجة في البيت هيا اللي ماسكة مصروف البيت وسافرنا إلي العديد من الأماكن خارج مصر ، يومياً نلعب رياضة ونحب الخيل".