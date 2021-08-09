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مصر وقطر تتصدران.. تعرف على ترتيب الدول العربية في أولمبياد كوطيو

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الإثنين، 09-08-2021 09:35 ص


حصدت الدول العربية 18 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الــ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى ميدالية برونزية.
بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.
وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020":

قطر – برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم
الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم
الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية لثنائي الرجال

مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية

الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز
الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث
الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك
الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى
الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"
الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي
الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

المغرب - ميدالية ذهبية

أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

الأردن - ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي
الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

السعودية - ميدالية فضية

الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

الكويت - ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية نالها الرامي عبد الله الرشيدي

سوريا - ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

البحرين - ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر
الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.
 

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