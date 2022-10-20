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مصري يرتكب مجزرة في الكويت.. «طالما إعدام إعدام قولت اخلص على الباقي»
الشرطة الكويتية
Native
Teads
الخميس، 20-10-2022
12:03 م
كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جديدة حول الشاب المصري، المقيم في الكويت مرتكب مذبحة زملائه في العمل.
ونشرت صحيفة المجلس في منشور على تويتر، الخميس، الاعتراف الجديد لـ"المصري قاتل زميليه السوريين في مطعم شاورما".
وقال في اعترافه "عندما طعنت الأول، قلت طالما هي إعدام إعدام، أخلص على الباقي".
ولفتت إلى أنه قام بـ"قتل اثنين وأصاب الثالث بجروح خطيرة بسبب السخرية منه وإهانته، مشيرة إلى أن الجنايات ستحاكمه قريبا، والنيابة تطالب بإعدامه".
وفي مايو الماضي، هزت هذه الجريمة الشارع الكويتي، وتمثلت بقيام "معلم شاورما مصري بقتل سوريين في مطعم".
وفارق عاملان سوريان الحياة، متأثرين بطعنات قاتلة وجهها لهما، داخل أحد المطاعم في منطقة الفنطاس".
وأشارت إلى أن هناك "عاملا سوريا ثالثا ما زال يتلقى العلاج في المستشفى نتيجة إصابته بجروح".
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مجزرة
الشرطة الكويتية
مصري بالكويت
مقتل سوريين بالكويت
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