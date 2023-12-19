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"مش ذنبي إنك جعان".. حمو بيكا يحذر أقاربه من طلب المساعدة من والدته

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حمو بيكا
الثلاثاء، 19-12-2023 12:46 م


حذر مطرب المهرجانات، حمو بيكا، أقاربه من اللجوء لوالدته وطلب منها أموال.
وقال حمو بيكا عبر بث مباشر بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بلاش تتصلوا بوالدتي وتطلبوا منها شيء علشان هي معهاش حاجة تديها ليكم، والمرة دي بقول القرايب والمرة الجاية هذكركم بالاسم.
وتابع: مش لاقي تاكل أو مش معاك مش ذنبي يا قلبي، أنا كنت بشتغل وباخد 15 جنيه ومرتبي في الأسبوع كله 120 جنيه، وما قلتش أديني وأنت كنت معاك ومرتاح وأنا كنت قاعد في أوضة وصالة.
وأضاف: ولو مش لاقي تاكل اشتغل يا بابا أو يا ماما بدال ما بتطلبي ببجاحة وبتشحتي ببجاحة، وما تبقاش نايم في بيتك واشتغل.. أنا بدي لحد يستاهل ولبيتي أو أخواتي أديك أنت بتاع إيه، وفي شغلتنا لو شوية تعب جم هنام، ومفيش حاجة بتدخلنا تاني.

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