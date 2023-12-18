بعد انتقاده بسبب سبوع طفلته.. حمو بيكا يثير التعاطف بفيديو جديد

الإثنين، 18-12-2023
12:32 م
تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا
لموجة من الانتقادات بعد الاحتفال بمرور أسبوع على ميلاد ابنته "تاج" في قاعة أفراح.
لم يلتزم حمو بيكا
الصمت، تجاه منتقدي الحفل الذي تردد أن تكلفته بلغت 9 ملايين جنيه، ودافع عن نفسه في بث مباشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ولدت في منطقة شعبية اسمها (الدخيلة
) وسط أسرة مكونة من 4 أشقاء وأب وأم، وعشنا جميعا في غرفة واحدة ولا أبالغ إذا قلت إن الحمام كان داخل المطبخ.. أرجو من الناس أن يتركوا الملك للمالك".
وواصل حمو بيكا
حديثه: "عشنا ظروفا صعبة جدا، ووالدي سافر وتعب جدا من أجل توفير لقمة العيش، ولم ألتحق بالمدرسة وعملت كثيرا وتمنيت أن أنجح وأقدم شيئا لأسرتي التي عاشت مواقف قاسية، ربنا عندما يحب إنسان يمنحه الرزق، وأنا إنسان بسيط ولم أبدأ مشواري وفي فمي ملعقة من ذهب".
واستكمل حمو بيكا
حديثه: "سمعت أن حفل ميلاد ابنتي تاج تكلف 9 ملايين جنيه وهذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة.. الحفل حضرة نجوم أصدقائي.. وكل إنسان يتمنى يعمل الكثير من أجل توفير السعادة لأسرته.. بالمناسبة الحسد موجود في القرآن وأعاني من مشاكل كثيرة في الفترة الأخيرة".