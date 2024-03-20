مشهد على السرير.. ما علاقة جمهور الزمالك برفض لقاء الخميسي مشهد مثير

الأربعاء، 20-03-2024
12:31 م
كشفت الفنانة لقاء الخميسي
، عن رفضها المشاركة في فيلم "إحكي يا شهرزاد"، وفيلم "سكوت هنصور" بسبب المشاهد الجريئة.
وقالت "الخميسي"، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، مساء الثلاثاء، إنه لم تعتاد تصوير المشاهد الجريئة في الأفلام، مضيفة: "اللي جوزي رفضه أنا كمان كنت هرفضه ولو كنت أنا صممت مكنش هيقبل وكان هيبقى في مشكلة".
وأضافت: "فيلم إحكي يا شهرزاد اتعرض عليا دور المحامية اللي كانت قصاد أستاذ محمود حميدة، وكان في مشهد على السرير، واللي رشحني أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، وقابلته في الفندق وأخدت منه الأسكربيت، وبعد ما قريت الإسكربيت رجعت قولتله مش هقدر أعمله علشان مشهد على السرير، قالي أنتي بتهزري أنتي بترفضي فيلم لـ وحيد حامد وأنا شايفك نجمة؟".
وتابعت: "قلت له أنا آسفه أنا مش عايزة أرفض الفيلم لكن لو حضرتك شيلت المشهد ده همثل، قالي مش أنتي اللي هتقولي لي أشيل إيه ومشيليش إيه".
وأكملت: "زوجي عبدالمنصف لم يتدخل وهو كان سيرفض هذا المشهد وكان هيبقى في مشكلة وقتها لو عملت المشهد، لأن وقتها كان في حرب كبيرة من جمهور الزمالك، وأنا مكنتش حابه أعمل لجوزي مشاكل".