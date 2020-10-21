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مشهد صادم يثير ضجة.. فنان سعودي شهير يتبول على زميله

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مهند الحمدي
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:57 م محمد فضل

سادت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تخل من الهجوم على الفنان السعودي مهند الحمدي، بسبب مشهد تضمنته الحلقة الأولى من مسلسل "دفعة بيروت"، والذي ظهر فيه وهو "يتبوّل" على أحد أصدقائه، الذي كان مخموراً ونائماً في الحمام.
وعلى الرغم أن المشهد جاء في إطار درامي، إلا أن النشطاء شنوا هجومًا عنيفًا على الفنان، معتبرين أنه مشهد مخل بالآداب العامة ولا يليق إظهاره على الشاشات حتى ولو كان الأمر تمثيليًا.
وكتب أحد المهاجمين :"مشهد من أول حلقه مسلسل #دفعه_بيروت ايحاء قذر ومقرف للغايه..  هل شحت الأفكار والقصص والروايات إلى أن يتم إخراج ، هكذا مشهد مقزز ومشوه للأخلاق الاسلاميه والعربيه سنه كامله وأنتم في بيروت ، لإخراج نص لايستحق حتى المشاهده ، استحو شوي ممثلين مقفرين، مهند الحمدي ، ونور غندور".
ولم يرد الفنان على الانتقادات التي وجهت له، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذكر بعض المدافعين عنه مشاهد سابقة تضمنت نفس المحتوى مثل المشهد الذي ظهر فيه الممثل اللبناني محمود مبسوط الشهير بإسم "فهمان"، في فيلم "البوسطة" عام 2005، وهو "يتبوّل" على جانب الطريق.

 

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