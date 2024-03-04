مشاجرة بالأيدي بين زوجة حلمي بكر والمنتجة ليلى الشبح في عزاءه

زوجة حلمي بكر





نشبت مشاجرة بين المنتجة ليلى الشبح، وزوجة الملحن الراحل حلمي بكر، في عزاءه الذي أقيم مساء أمس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

ووصل الأمر لحد التشابك بالأيدي وشتائم متبادلة بين الطرفين، وقام الحضور بالتدخل لفض المشاجرة

وحضر عدد كبير من نجوم الفن عزاء الموسيقار الكبير حلمي بكر أبرزهم: مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، نادية مصطفى، أركان فؤاد، حلمي عبدالباقي، إيهاب فهمي، هند عاكف

ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر عن عالمنا يوم الجمعة عن عمر يناهز ٨٦ عاما، بعد صراع مع المرض