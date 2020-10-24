مشاجرات وإطلاق الأعيرة النارية توقف انتخابات مجلس النواب

مشاجرات وإطلاق الأعيرة النارية توقف انتخابات مجلس النواب

لم تمر عملية الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس النواب في يومه الأول مرور الكرام، فقد قامت قوات الأمن المصرية بإيقاف عملية الإنتخاب في إحدى اللجان الإنتخابية بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، وذلك بعد وجود مشاجرات عنيفة في محيط لجنة الانتخاب وصلت إلي حد إطلاق النار في الهواء من جانب أحد المدرسين للتفريق بين الناخبين لصالح أحد المرشحين.

وعلى الفور تم القبض على هذا المدرس وقرر مستشار اللجنة إيقاف التصويت لحين عودة الهدوء لمحيط اللجنة.

وكان مرشح بقرية باها وعضو مجلس الشورى الأسبق، أبوالخير عبدالسميع، موجودا أمام لجنة المدرسة الاعدادية وفوجئ بقيام مدرس بالاشتباك مع أنصاره لصالح مرشح آخر وأطلق أعيرة نارية في الهواء ولم تحدث إصابات بين أنصار المرشحين.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف استعدت للجولة الأولى من الانتخابات، بتوفير مظلات وسراداقات مقاعد وكراس متحركة، أمام أبواب وداخل مقرات 481 مركزا انتخابيا، تضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال مليون و883 ألف ناخب وناخبة، لهم الحق في التصويت.