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مُسن يمارس الرذيلة مع فتاة داخل سيارته بأكتوبر.. وبعد أن انتهى منها كانت الصدمة

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ارشيفية
الخميس، 21-03-2024 11:55 ص


أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في اتهام فتاة لمسن باختطتفها و اغتصابها في منطقة صحراوية باكتوبر
وكشفت التحقيقات كذب رواية الفتاة وأنها اختلقت البلاغ بعد اتفاقها مع المسن على قضاء سهرة حمراء وتعرضها للنصب منه بعد رفضه دفع المبلغ الذي اتفقا عليه. 
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة مع حجز الفتاة والمسن ٢٤ ساعة على ذمة التحريات. 
ولجأت فتاة إلى حيلة للانتقام من مسن رفض دفع ثمن ليلة حمراء قضاها معها في سيارته بأكتوبر فحررت بلاغا ضده واتهمته باختطافها واغتـ.صابها.
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من إحدى الفتيات تتهم شخصا باختطافها والاعتداء عليها وهتك عرضها، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته بالفتاة مقدمة البلاغ، فجر مفاجأة عندما اعترف بمعرفته بالفتاة، وأنه تعرف عليها فى الطريق العام، واتفق معها على قضاء ليلة حمراء بمقابل مادي وبعد الانتهاء رفض دفع المبلغ المتفق عليه مما دفعها للانتقام منه وتقديم بلاغ ضده.
وانهارت الفتاة بعد مواجهتها بالمتهم، واعترفت أنها اختلقت هذا البلاغ الكاذب لرفضه دفع مبلغ مقابل ليلة حمراء قضتها بين أحضانه، فتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق.

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