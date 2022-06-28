مستشار كبير.. التفاصيل الكاملة لمقتل الإعلامية شيماء جمال على زوجها العرفي

الثلاثاء، 28-06-2022
08:58 ص
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى تفاصيل جديدة حول اتهام مستشار
كبير بمجلس
الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة
- بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال
.
وقالت المصادر، إن المستشار
ضربها على رأسها بمقبض المسدس
"طبنجة" ثم شوه وجهها بماء نار، ثم دفنها في حديقة مزرعته بمدينة
البدرشين، مؤكدة أن مديرية أمن الجيزة أخطرت مجلس الدولة
بالجريمة واتهام المستشار
أ.ح بقتل زوجته، فتم رفع الحصانة عنه للسماح للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة تجاهه.
وكشفت المصادر عن مفاجأة في واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال
، حيث تبين أن
زوجها مستشار
بمجلس الدولة
قتلها بعد أن هشّم رأسها بأداة حادة، مضيفة أن المجني
عليها زوجة ثانية له وهددته بإخبار زوجته الأولى بزواجه منها ما دفعه لقتلها.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى
الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال
، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج المشاغبة،
وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ وأنها متغيبة من يوم ٢٠ يونيو الحاري أي منذ
٧ أيام.
وتتابع عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال
أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.
وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة
العامة للمباحث أن المذيعة خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، ثم طلبت منه
انتظارها لتصفيف شعرها في كوافير بالشيخ زايد، وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد
زوجته وفوجئ بإغلاق هاتفها، فقام بتحرير محضر داخل قسم الشرطة.
وتابعت التحريات الأولية، أن المذيعة كانت منفصلة منذ فترة وتزوجت من آخر
قبل تغيبها، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن المذيعة المتغيبة.