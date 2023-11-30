مرض وطبيب نفسي.. أحمد فهمي يفجر مفاجأة عن سبب انفصاله عن هنا الزاهد

الخميس، 30-11-2023
11:47 ص
حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش، والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ويعد هذا اللقاء الأول للفنان أحمد فهمي عقب انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد
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وتحدث الفنان أحمد فهمي عن تفاصيل في حياته الشخصية، وعن زيجاته السابقة وسبب انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد
، كما كشف الفنان أحمد فهمي عن سبب تأخره في الإنجاب حتي الأن.
وكشف الفنان أحمد فهمى، خلال حديثه مع الإعلامي أنس بوخش، عن الشخص المتسبب فى انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد
، وقال أحمد فهمي إن كل الأشخاص الناجحين فى حياتهم العملية ليسوا بالضرورة ناجحين فى علاقتهم الزوجية.
وتابع أحمد فهمي: "عندى مصايب كتير وعندى مشاكل فى شخصيتى، لكن كله بيحب يطلع فى التليفزيون يقول أحلى ما عنده، يعنى لو سألت حد فى الشارع هيقولك إنت ناجح، ولكن أنا أقدر أقول إنك ناجح فى شغلك، وده اللى أنا شايفه بس معرفش إنت فى حياتك عامل إيه".
ورد الفنان أحمد فهمي عن سؤال من المتسبب في انفصاله عن الفنان هنا الزاهد
، وقال أحمد فهمي: "أكيد هيكون العيب فيا، وكلمة متخربش البيت بشوف إنها كلمة جاهلة جدًا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال".
وعن سبب انفصاله للمرة الثالثة، قال أحمد فهمي: "أنا عندي مرض القلق وتوتر لا إرادي نتيجة لحاجات عشتها قبل كده وده بسبب طريقة التربية، وده وصلني أن يكون عندي في المريء مشاكل صحية واتحسنت لما بدأت اروح دكتور نفسي".
وعقب أحمد فهمي: "أكيد في الطلاق العيب فيا لأني مش مسؤول عن عيوبها، وانا بتجوز كذا مرة لأني بجرب لحد ما أوصل للنتيجة اللي انا عايزها، وانا مبكونش ناوي اطلق في الرحلة بس الظروف هي اللي بتوصلني لكده واتعلمت من الطلاق التحضر من بعد الطلاق".
وعن سؤال أحمد فهمي أن وصف الفنانة هنا الزاهد
بكلمة واحدة، قال: "هنا أنا بحترمها جدًا بحترم علاقتها مع أهلها، الإنسان علاقته مع أهله وقرايبه دا بيبينلك أنه قد إيه كويس".
وأضاف أحمد فهمي: "في جملة دائمًا بيقولك فاقد الشئ لا يعطيه، أنا برضو مبحبهاش أنا بحس أن فاقد الشئ أكتر واحد بيعطيه، لو حاجه نقصاك من أهلك بتديها لأبنك زيادة عن اللزوم، فأنا بحترم هنا أوي في معاملتها مع الناس اللي حواليها دا يمكن أكتر حاجه لفتت انتباهي ليها، بس لو لخصتها في كلمة "طيبة جدا".
وكشف الفنان أحمد فهمي عن سبب تأخره في الإنجاب رغم زواجه ثلاث مرات، وقال النجم أحمد فهمي إنه يرى الأطفال أخطر ما يمكن التعامل معه، وأن الطفولة هي أهم مرحلة في حياة الإنسان وخاصة من سن 10 سنوات.
وتابع فهمي: "أي حاجة بتحصلك في السن دا بتبقى زي خربوش في جسمك مش هيتغير، علشان كدا تلاقيني متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل دا أخطر حاجة ممكن التعامل معاها".
حياتي سمك لبن تمر هندي
ووصف الفنان أحمد فهمي حياته الشخصية، قائلًا: "لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيًا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب".
وعقب: "أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايمًا بيكون ضعيف مش قوي، فأنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".
وتطرق الفنان أحمد فهمي في حديثه، عن فتره عمله في أمريكا، وذلك في ال20 من عمره، ووصفها أنها كانت تجربة لها تأثير على حياته فيما بعد، وقال فهمي: "لما روحت أمريكا وأنا عندي 20 سنة خدت شنطه ونزلت المطار الساعة 4 الصبح، وكنت خايف".
وأضاف فهمي: "كان حد مديني رقم واحد شغال هناك كلمته واشتغلت معاه في محل فاكهة وخضار وكنت بكنس وبمسح، وأنا طبيعتي بكره البرد جدًا فكنت بدخل في تلاجة الخضار عشان اتدفى لأن درجة الحرارة جواها أقل من الشارع".
الحوجة أوحش حاجة في الدنيا
وأكمل أحمد فهمي: "اتعلمت إن أوحش حاجة في الدنيا هي الحوجة علشان كدا عمري ما بكسف حد محتاج مساعدتي أو أتعامل معاه وحش، عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة".
وأردف: "عمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدًا، ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدًا وقت الجامعة، ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص".