السر الحقيقي لانفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

كشفت وسائل إعلام أن طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي ، كان منذ ثلاثة أيام
رسميا وذلك قبل اعلان هنا الزاهد الطلاق عبر صفحتها على انستجرام
.
كما كشفت أن النجمين فضلا الانفصال في هدوء مع استمرار العلاقة الطيبة
والمودة بينهما ، حيث لا زال يحتفظان بصورهما على انستجرام ولم يلغ أحد منهما
متابعة الآخر.
واتخذ الثنائي قرار الطلاق رسميا بسبب وجود خلافات عائلية ، وحاول الطرفان حل المشكلة إلا أن
ذلك باء بالفشل.
طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:
أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.
وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد
٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير
وحكت هنا في برنامج تلفزيوني سابق عن فترة شهر العسل مع احمد فهمي والصعوبات التي واجهتها وقالت:"وقالت :"أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني حاجة أربعين كيلوغرام، مرارتي اتفقعت كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".