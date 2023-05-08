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مذكرة لوقف إعدام قاتلة أمها ببورسعيد لـ 6 أسباب

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قاتلة امها
الإثنين، 08-05-2023 11:06 ص

 

تقدم محامي المتهمة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، بمذكرة طعن إلى محكمة النقض للطعن على حكم الإعدام بحقها.

 

جاء ذلك بعدما حكمت محكمة الجنايات في بورسعيد بالإعدام شنقا على "نورهان خليل"، قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها داخل منزلها بمحافظة بورسعيد.

مذكرة لوقف الإعدام

واشتملت مذكرة الطعن المقدمة إلى محكمة النقض على 6 أسباب تمثلت في: "انعدام الحكم المطعون فيه لانعدام اتصال المحكمة التي أصدرته بالدعوى، البطلان للقصور في استظهار ظرف الإصرار، البطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع".

فساد الحكم

وتضمنت المذكرة أيضًا أسباب كـ "القصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، القصور في التسبيب في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، القصور ومخالفة القانون والتخاذل".

وطالب المحامي في مذكرته بقبول الطعن شكلا والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع هذا الطعن.

الإعدام شنقا

يذكر أنه فى 18 فبراير الماضي، قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة نورهان خليل المُدانة بقتل والدتها داليا الحوشي داخل منزلها في بورسعيد.

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