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مذبحة تهز كفر الشيخ.. تخلص من أمه وأبيه وشقيقه لسبب صادم

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ارشيفية
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الإثنين، 12-12-2022 03:05 م

 

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات واقعة مقتل 3 أشخاص بكفر الشيخ، وضبطت مرتكب الواقعة.

 

تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ من (مزارع – مقيم بدائرة المركز) بعثوره على 3 جثث (زوج شقيقته، شقيقته، نجلهما "وبهم جروح طعنية") داخل منزلهم بدائرة المركز.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليهما "الأول والثانية" (مقيم بمحافظة الإسكندرية) لوجود خلاف بين المتهم والمجني عليهم الثلاثة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقرر أنه بتاريخ 8 الجاري حضر من محل إقامته بالإسكندرية وتوجه إلى الشقة المقيم بها (والدته وشقيقه المجني عليهما) ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى قيامه بالتحصل على "سكين" وقام بطعن شقيقه ووالدته، عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده وقام بتسديد العديد من الطعنات له وتخلص من "السكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى مصارف المياه وعاد لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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