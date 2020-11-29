مدته 9 ثواني.. فيديو مفاجئ لـ آل الشيخ يحصد 9 ملايين مشاهدة في دقائق

الأحد، 29-11-2020
11:09 ص
المصريون
حصد مقطع فيديو لم تتخطى مدته 9 ثواني، للمستشار السعودي تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ملايين المشاهدات بعد
نشره بساعات قليلة.
وتضمن المقطع الذي نشره "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع التغريدات
القصيرة "تويتر"، توثيق للحظة وصوبه إلى الرياض
، بعد رحلة علاجية في
أمريكا.
ويظهر تركي آل الشيخ
، وهو ينزل من درج الطائرة في الرياض
، ويسجد شكراً
لله على وصوله إلى بلده، التي أعلن كثيرًا اشتياقه للعودة
إليها.
وعلّق على الفيديو، الذي أرفقه بأغنية "راجع"، للفنان الكويتي
عبد الكريم عبد القادر، بالقول: "الحمد الله الرياض
".
يُذكر أن آل الشيخ سافر عدة مرات إلى مدينة نيويورك الأميركية، في رحلة
علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية كثيرة.