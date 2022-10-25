محمود سعد: «بيسألوا بوتين عن أوكرانيا.. قالهم استنوا لما نشوف أزمة شيرين وحسام»
محمود سعد
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الثلاثاء، 25-10-202209:35 ص
علق الإعلامي محمود سعد، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان
حسام حبيب، ذاكرًا موقفًا ساخرًا من تزايد الاهتمام بهذه القصة.
وقال سعد، بفيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب": "كنت حاسس
انها بنت بتغني وصوتها حلو، وسيدة وفي محنة، ولازم نقف جنبها، والموضوع خد وقت
كبير وتفاصيل كتيرة جدا.. ومكنتش متصور إن الهيصة دي كلها هتحصل والتفاصيل العجيبة
والحاجات.. ولا كنت أعرف أن الموضوع هيتطور للمرحلة دي".
وأضاف ساخرا: "امبارح حد بيقولي بوتين كان في أوكرانيا بمؤتمر بيكلموه
ويقولوله (أوكرانيا عملت وسوت)، قالهم (أوكرانيا إيه وزفت إيه دلوقتي، استنوا لما
نشوف موضوع شيرين وحسام هيحصل فيه إيه".