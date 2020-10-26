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محمد صبحي يعلن إنضمام كفيفتان لفرقته والسبب!!

محمد صبحي
محمد صبحي
 
الإثنين، 26-10-2020 11:38 ص المصريون
أعلن الفنان محمد صبحي عن مفاجأة بالأمس عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، حيث قام بنشر فيديو لشقيقتين كفيفتان ووجه رسالة نارية بهذا  الفعل، وقال صبحي: "ارجوكم شاهدوا هذا الڤيديو وركزوا جيدا ما الذي اعنيه .
وتابع: "فوجئت من عشرة ايام وانا في بروفة المسرح بدخول اب وام ومعهما فتاة هي مريم محسن وشقيقتها الطفلة جودي محسن، اسرة رائعة مشرفة "
 واضاف صبحي قائلا: "مريم وجودي اراد الله ان تكونا كفيفتان فاقدين البصر ولم يفقدوا البصيرة والعلم والموهبة والتألق وحب الحياة ، مريم تدرس الموسيقي جامعة حلوان وتدرس بانجلترا عن بعد تتحدث الانجليزية بطلاقة، قارئة مبهرة واصرت ان تقرأ كثيرا بطريقة برايل، عازفة بيانو رائعة ورقيقة الاحساس، جودي سبع سنوات تمثل وتؤدي الشعر والحكايات،  وتعزف بيانو ببراعة بالنسبة لسنها، هذا هو الفن الذي نريده وخجلت مما نعيشه ونسمعه ونراه ونقبله، هاتان الفتاتان نتاج اب وام قدما لوطننا ما عجز عنه  الذين لم يصابوا بعجز، هاتان الفتاتان جعلونا نشعر بعجزنا نحن، ايها الوطن ابحث عن مثل هؤلاء،  لا التافهين الذين يقدموا سفاهات ويقبضون الملايين".
 وأعلن قائلا: "لقد تبنيت هاتين الموهبتين وهم آخر تلاميذي المنضمين للفرقة واصغرهم سناً سأهتم بهم واحارب بهم الدخلاء علي الفن، اقول لمن بيده امور الفن والثقافة لا تبحثوا في مقالب الزبالة، كونوا جواهرجية ابحثوا عن الذهب والماس والمعادن الثمينة في ابنائكم، كل التحية للاب والام لرعايتهم وتوجيه ابنائهم للفن المشرف".
 

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