محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير

الثلاثاء، 19-09-2023
03:07 م
نسمه عبد الوهاب
قالت رباب ممتاز
في تصريحات تلفزيونية: «وأنا بلبس في اللوكيشن وكنا متفقين على اللبس وبقالنا شهر في التحضير، دخل المنتج محمد السبكي قال ألفاظ وقال إيه ده دي لابسه كده ليه هي تقلع هدومها».
وتابع: «كل فريق العمل كان موجود، قال تفتح هدومها عاوز هدوم مفتوحة، أنا قولت استنى المخرج، قولت لباسم مبحبش كده ومحبش اسمع الألفاظ دي أنا همشي».
واستكملت رباب حديثها، قائلة: «جيه الأستاذ سامح عبد العزيز قالي رباب معلش إحنا هنعمل كده في مشهد السطوح، مع أن شخصية 'سماح' مكنش ينفع تقلع أصلا لو كانت تقلع تمام، وفي الحارة هنظبط الهدوم».