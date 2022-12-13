«محامي خُلع».. نهاية مأساوية لمحامٍ تزوج من موكلته بعدما خلعها من زوجها





لعل الجميع يتذكر فيلم "محامي خلع" للفنان هاني رمزي، والذي جسد فيه دور محامٍ يعمل على قضايا الخلع حتى وقع في غرام إحدى موكلاته التي نجح في خلعها من زوجها، هاهي القصة ولكنها انتهت بمأساة في اليمن، حيث أصيب محام بجروح خطيرة داخل محكمة في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، شمال غرب اليمن.

وذلك بسبب زواجه من امرأة مختلعة، ترافع عنها في وقت سابق لخلعها عن زوجها نزولًا عند رغبة والدها، فيما ذكرت بعض المصادر أنه "قُتل".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحامي المجني عليه ترافع في وقت سابق في قضية خلع بين زوجين، انتهت بانفصالهما بحكم قضائي، رغم إكراه الزوج، بعد نزاع حدث بين والد الزوج ووالد الزوجة على قطعة أرض، دفع والد الزوجة إلى الاستعانة بمحام لخلع ابنته عن زوجها.

جريمة الاعتداء التي حدثت في قاعة محكمة "أفلح الشام" في محافظة حجة، ارتكبت ضد أحد "وكلاء الشريعة" المرخص لهم من قبل مليشيات الحوثيين.

ونقل موقع "بوابتي" المحلي، عن مصادره، أن "المحامي تزوج لاحقًا بالمرأة التي نجح في خلعها عن زوجها بحكم قضائي، وهو ما دفع زوجها إلى التسلل، أول امس الأحد، إلى قاعة المحكمة للانتقام وقتله أمام الحاضرين، قبل أن يتمكن من الهرب".

وذكرت المصادر، أن "وكيل الشريعة" أصيب بجروح خطيرة، ولم يمت جراء إطلاق النار عليه من قبل زوج المرأة السابق الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل "الأجهزة الأمنية" التابعة لمليشيات الحوثيين، بمديرية عبس، جنوب غرب المحافظة.