مجلس الوزراء: لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

السبت، 25-02-2023
04:59 م
نسمه عبد الوهاب
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مُشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية.