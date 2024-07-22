"متفحم وفي حالة تعفن".. مصرع لص صعقاً بالكهرباء في المحلة الكبرى





شهدت منطقة طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع لص صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة محتويات محولة كهربائية بمنطقة طلعت حرب.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث اول المحلة الكبرى وشرطة النجدة والإسعاف لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة اللص البالغ من العمر 45 عام متفحم وفي حالة تعفن.

حيث تعرض للصعق بالكهرباء أثناء محاولته سرقة الغرفة، وعثر بحوزته على هاتف محمول ومطواة، وبالفحص تبين أنه عنصر إجرامي وله كارت معلومات لدي القسم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة الكبرى وتحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب الوفاة واستدعاء اهليته تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.