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مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه (فيديو مؤثر)

مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه
مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه
 
الأحد، 18-04-2021 04:26 م محمد فضل
نشر الدكتور مبروك عطية، فيديو بعد إجرائه عملية لبتر أحد أصابع قدميه، ليطمئن متابعيه عليه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال "عطية"، خلال الفيديو، أننى لا أعطي الأمور أكبر من حجمها، ولكني على مدار أسبوع كنت ملازماً السرير ولا أستطيع الحركة فكان من يتواجدون معي يحملوني على كرسي للذهاب للحمام، قائلاً : "احمد ربنا يا مغفل"، فليس من الضروري أن يبتر اصبعك أو تصيب بمصيبة حتى تدرك النعمة، حس بالنعمة التى أنت فيها عندما ترى مبتلى يعاني، قائلاً: “الحمدلله انا فى نعمة”. 

سائلاً الله الحليم رحمته بنا ولطف قدره وجميل صنعه بعباده، قائلاً: "اتم الله عليكم الشهر الكريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم".

كما توجه بالشكر لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء واهتم به خلال هذه الفترة.
 

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