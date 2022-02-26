ما فعله وزوجته صادم.. جزار ضبط ابنته في وضع مخل مع شاب داخل المنزل

السبت، 26-02-2022
10:00 ص
حاول جزار
وزوجته إخفاء جريمتهما بقتل ابنة
هما التي
ضبطها في وضع مخل
مع شاب داخل منزلهما، فقاما بدفنها ليلا دون تصريح وأشاعا في البلدة
اختفاءها وتغيبها عن المنزل إلا أن مباحث الجيزة كشفت حيلتهما وألقت القبض عليهما بتهمة
قتل الابنة.
التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت
فارس مدير الإدارة العامة للمباحث كشفت التفاصيل الكاملة للجريمة حيث كانت البداية
بتلقي معلومة لمباحث قسم شرطة ابو النمرس باختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وادعاء
والديها تغيبها عن المنزل وتزامن ذلك مع رؤية الأب والأم في المقابر في وقت متأخر.
وكشفت التحريات كذب رواية الأب والأم وتبين أنهما قاما بقتل
الفتاة ودفنها خلسة ليلا دون تصريح من مفتش الصحة بعدما تعدى الأب عليها بالضرب بـ
"شومة" حتى فارقت الحياة بين يديه.
وبيّنت التحريات أن والدة الضحية شاركت الأب المتهم في التخلص
من الجثة بدفنها بمقابر العائلة وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عبد الباقي أمين
رئيس مباحث أبو النمرس من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث
الجنائية بالجيزة اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث شاهدها والدها في وضع مخل
مع شاب داخل
المنزل فانهال عليها بالضرب حتى فوجئ بمقتلها وللإفلات من العقاب فكر مع زوجته في طريقة
حتى قررا دفنها في مقابر العائلة ليلا دون استخراج تصريح للدفن.
تحرر محضر بالواقعة،
وتولت النيابة التحقيقات.