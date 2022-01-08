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ما المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الفائز ببطولة أمم إفريقيا؟

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Native
Teads
السبت، 08-01-2022 10:53 ص
تنطلق، غدا الأحد، أهم بطولة على الإطلاق في القارة السمراء وثالث أهم حدث رياضي في العالم بعد بطولة كأس العالم وأمم أوروبا، لذلك قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وحسب بيان "كاف"، جاء القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية، أمس الجمعة، برئاسة رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي.
وأوضح البيان أن الجوائز الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون كما يلي:
- البطل: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500 ألف دولار أمريكي).
- الوصيف: 2.75 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 250 ألف دولار أمريكي).
- المتأهلون إلى الدور نصف النهائي: 2.2 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 200 ألف دولار أمريكي).
- المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 175 ألف دولار أمريكي).
وأوضح البيان أن هذا يمثل زيادة إجمالية في الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بقيمة 1.850 مليون دولار أمريكي.
وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.
وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
 

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