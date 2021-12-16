«شوبير» يكشف تفاصيل الخلاف بين «شوقي» و«كيروش»

الخميس، 16-12-2021
09:24 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الخلاف الذي
حدث بين محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب و كارلوس كيروش
المدير الفني للمنتخب
خلال الفترة الماضية .
وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن خلال مباراة المنتخب
أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم طلب كيروش
من شوقي التزام الصمت
والكف عن الإدلاء برأيه وهو الأمر الذي أثار غضب شوقي بشدة وأكد أنه مستعد للرحيل
في أي وقت.
وأضاف أن كيروش
منذ تلك المباراة يحاول الابتعاد عن الاحتكاك بـ شوقي خوفا
من تفاقم الأزمة مرة أخرى.
وتابع شوبير أن كيروش
لا يستمع لأي من آراء المدربين المساعدين وهو الأمر
الذي يتضح من خلال اختياراته للتشكيل.
وواصل شوبير، أنه يستعجب لعدم وجود
أي دور يذكر للمدرب ضياء السيد المدرب العام للمنتخب.
وانتهت مباراة منتخب مصر
ومنافسة
التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في
نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.