الجمعة 17 ديسمبر 2021
توقيت مصر 01:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أشهر 6 مواقع عربية تعليمية وترفيهية لعام 2021

العثور على جثة رجل عجوز بملابس داخلية حريمي.. وعلاقة شذوذ تكشف الجريمة

صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل فتاة على يد شاب رفضت الزواج منه

فنانة شهيرة في تصريح جرئ: «أدمنت مشاهدة الأفلام المخلة حتى دمرت عقلي»

بعد تعليق الدراسة في الإسكندرية.. تحذير من الأرصاد لما سيحدث خلال ساعات

اعتقال إسرائيلي وفلسطيني بتهمة التجسس لصالح حماس

سيدتان تمزقان جارتهما بالسكاكين في الشارع ببولاق الدكرور

قلة النوم وقلة التواصل مع الآخرين تصيبك بمرض خطير

مودل سعودية تتخطى الحدود وتظهر ببنطال يظهر منطقة حساسة

حكم بحبس دبلوماسي كويتي وزوجته بتهمة استبعاد خادمتهما

ADS
 

«شوبير» يكشف تفاصيل الخلاف بين «شوقي» و«كيروش»

19_2021-637752413276813960-681
ا
Native
Teads
الخميس، 16-12-2021 09:24 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الخلاف الذي حدث بين محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب و كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية .
وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن خلال مباراة المنتخب أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم طلب كيروش من شوقي التزام الصمت والكف عن الإدلاء برأيه وهو الأمر الذي أثار غضب شوقي بشدة وأكد أنه مستعد للرحيل في أي وقت.
وأضاف أن كيروش منذ تلك المباراة يحاول الابتعاد عن الاحتكاك بـ شوقي خوفا من تفاقم الأزمة مرة أخرى.
وتابع شوبير أن كيروش لا يستمع لأي من آراء المدربين المساعدين وهو الأمر الذي يتضح من خلال اختياراته للتشكيل.
وواصل شوبير، أنه يستعجب  لعدم وجود أي دور يذكر للمدرب ضياء السيد المدرب العام للمنتخب.
وانتهت  مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.
 

إقرأ ايضا

2020_6_6_2_52_21_130

العثور على جثة رجل عجوز بملابس داخلية حريمي.. وعلاقة شذوذ تكشف الجريمة

unnamed

صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل فتاة على يد شاب رفضت الزواج منه

605c3f8a421aa9019a0de502-780x470

فنانة شهيرة في تصريح جرئ: «أدمنت مشاهدة الأفلام المخلة حتى دمرت عقلي»

أخبار متعلقة

2021072407030030

نجم الأهلي السابق بتصريحات صادمة: أفشة لا يصلح إلا للدورات الرمضانية