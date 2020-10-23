"ماما مش هتوافق".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب

الجمعة، 23-10-2020
10:13 ص
إيمان هاني
كشفت لمياء لطفي
، والدة الطفلة ريم، طالبة
بلبيس التي أجبرها معلميها ارتداء الحجاب، تفاصيل الواقعة، قائلة: "بنتي راحت
المدرسة يوم الثلاثاء، والمدرسة قابلتها وقالتلها: (إنتي ليه جاية من غير إيشارب)،
ردت البنت قالتلها: (أنا مش محجبة)".
وأضافت "لطفي"، خلال مداخلة تليفونية
ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس
" مع
الإعلامي محمد علي خير
، : "المدرسة قالتلها: (لازم تلبسي الحجاب لأنه جزء من الزي
المدرسي)، بنتي قالتلها: (ماما مش هتوافق)، قالتلها: (البسيه في المدرسة وابقي اقلعيه
خارج المدرسة)".
وتابعت :" تعرضت لذات الموقف مع شقيقتها
الكبرى، لافتة إلى أنها تواصلت مع مدير المدرسة والأخصائية الاجتماعية، مشيرة إلى أن
مدير المدرسة أكد أنه تصرف غير مسئول وأنهم أخطأوا خطئًا جسيمًا.
واستكملت: "الأخصائية الاجتماعية كلمتني
وقالتلي لازم تلبس الحجاب ولو مضايقة منه خليها تلبسه على الموضة"، لافتة إلى
أنها تقدمت بشكوى للإدارة التعليم
ية ببلبيس وتم الاستجابة لهم.