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"ماما مش هتوافق".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب

طارق شوقي وزير التعليم
وزير التعليم
 
الجمعة، 23-10-2020 10:13 ص إيمان هاني


كشفت لمياء لطفي، والدة الطفلة ريم، طالبة بلبيس التي أجبرها معلميها ارتداء الحجاب، تفاصيل الواقعة، قائلة: "بنتي راحت المدرسة يوم الثلاثاء، والمدرسة قابلتها وقالتلها: (إنتي ليه جاية من غير إيشارب)، ردت البنت قالتلها: (أنا مش محجبة)".
وأضافت "لطفي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامي محمد علي خير، : "المدرسة قالتلها: (لازم تلبسي الحجاب لأنه جزء من الزي المدرسي)، بنتي قالتلها: (ماما مش هتوافق)، قالتلها: (البسيه في المدرسة وابقي اقلعيه خارج المدرسة)".
وتابعت :" تعرضت لذات الموقف مع شقيقتها الكبرى، لافتة إلى أنها تواصلت مع مدير المدرسة والأخصائية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مدير المدرسة أكد أنه تصرف غير مسئول وأنهم أخطأوا خطئًا جسيمًا.
واستكملت: "الأخصائية الاجتماعية كلمتني وقالتلي لازم تلبس الحجاب ولو مضايقة منه خليها تلبسه على الموضة"، لافتة إلى أنها تقدمت بشكوى للإدارة التعليمية ببلبيس وتم الاستجابة لهم.

 

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