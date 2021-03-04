مالا تعرفه عن «القصر الطائر» لـ معمر القذافي

الخميس، 04-03-2021
04:07 م
محمد فضل
قُتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي على يد الثوار، ما جعلهم يسيطرون على أحد أبرز رموز السلطة، أي الطائرة الرئاسية الليبية
.
وتسبب الرصاص والشظايا في اختراق جسم الطائرة من طراز "إيرباص A340-200" ذات المحركات الأربعة، لكن الجزء الداخلي كان لا يزال سليماً.
وسرعان ما تمت دعوة الصحفيين الأجانب على متن الطائرة لرؤيتها بأنفسهم.
وبالتالي، تم الكشف عن الغرف الداخلية للطائرة الرئاسية الليبية، التي تتألف من حوض استحمام ساخن، وسينما خاصة، وغرفة نوم رئيسية تحيط بها المرايا.
ورغم أنها تبدو من الخارج وكأنها مجرد طائرة ركاب أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، التي تُعرف باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، إلا أن هذه الطائرة الفاخرة كانت بمثابة القصر الطائر
الخاص بالقذافي.
وفي عام 2012، نُقلت الطائرة الرئاسية السابقة، والمسجلة باسم "5A-ONE"، إلى شركة "EAS Industries" لصيانة وإصلاح الطائرات، ومقرها في مدينة بيربينيا، بفرنسا.
وبمجرد وصول الطائرة إلى فرنسا، تم إصلاحها وطُليت من جديد.
وسرعان ما اختفى شعار الخطوط الجوية الأفريقية القديم "9999"، الذي احتفل بذكرى إعلان قرار إنشاء الاتحاد الأفريقي في 9 سبتمبر/ أيلول 1999، واُستُبدل بآخر جديد يحمل العلم الليبي.
وبحلول عام 2013 ، كانت الطائرة جاهزة للطيران مجدداً، ولكن بدلاً من دخولها الخدمة التجارية، احتفظت بها الحكومة الليبية لاستخدامها الخاص.
وبسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا، عادت طائرة "5A-ONE" إلى بيربينيا بفرنسا، في حلول مارس عام 2014.
وكان وصول طائرة القذافي إلى الأراضي الفرنسية مرة أخرى بمثابة بداية لدعاوى قضائية دولية معقدة أبقت طائرة "إيرباص" رهن الاحتجاز حتى يومنا هذا.