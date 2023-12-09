ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد إنجازه الأسطوري مع النصر؟

السبت، 09-12-2023
02:37 م
نسمه عبد الوهاب
كتب نالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أشكر جميع زملائي في الفريق الذين ساعدوني في الوصول إلى مباراتي رقم 1200، يا لها من رحلة، لكننا لم ننته بعد".
التقى النصر
مع الرياض، في لقاء دارت أحداثه ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن والتي أقيمت اليوم على ملعب الأول بارك، وانتصر العالمي برباعية مقابل هدف.
وبهذا الفوز الثمين، رفع النصر
رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.