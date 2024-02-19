الثلاثاء 20 فبراير 2024
توقيت مصر 08:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعر لحظة بلحظة.. ماذا حدث لـ الدولار في السوق السوداء

رفض مصافحته.. أمير سعودي يضع محمد عبده في موقف محرج للغاية (فيديو)

ماذا فعل مع مضيفة الطيران؟.. ضبط راكب بفعل صادم داخل طائرة

حسام حسن يطيح بلاعبين من المنتخب ويضم هذه الأسماء

لغز السيارة الملاكي.. أخر ما توصل إليه رجال الأمن في مقتل مسؤول عسكري يمني كبير بالقاهرة

فيديو مرعب.. امرأة تلهو مع ثعبان ضخم في الماء

اكتشف خيانة زوجة شقيقه.. ماذا حدث في قرية بالمنوفية؟

هل يغيب؟.. محمد رمضان يحسم الجدل بشأن مسلسل رمضان هذا العام

قتل زوجته وصديقه واثنين آخرين.. حكم نهائي ضد سفاح الجيزة

تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ بعد صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى

ماذا فعل مع مضيفة الطيران؟.. ضبط راكب بفعل صادم داخل طائرة

IMG-20240219-WA0039
ا
الإثنين، 19-02-2024 01:08 م


ألقت الشرطة البريطانية القبض على راكب بريطاني، 35 عامًا قام بمجموعة من التصرفات غير المتوقعة على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية من بانكوك إلى مطار هيثرو. 

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الإثنين، يرجع السبب وراء القبض على الراكب البريطاني  قيامه بضرب مضيفة طيران وتخريب مرحاض الطائرة في الجو. 
أكدت التحقيقات ان الراكب المتهور والذي كان عاري الصدر عرض الطائرة للخطر عندما دمر حاضها ثم قام بلكم مضيفة طيران على الأرض بينما كانت رحلته إلى لندن في الجو.

وقالت السيدة التي سجلت اللقطات الصادمة في مقطع فيديو عبر هاتفها: “كان في المرحاض وبدأ بالصراخ والصراخ”.

ولفت بيان الشرطة عن الحادث: “ تم نقل رجل آخر إلى المستشفى، لكن حياته ليست في خطر”.

إقرأ ايضا

IMG-20240219-WA0037

رفض مصافحته.. أمير سعودي يضع محمد عبده في موقف محرج للغاية (فيديو)

IMG-20240219-WA0035

لغز السيارة الملاكي.. أخر ما توصل إليه رجال الأمن في مقتل مسؤول عسكري يمني كبير بالقاهرة

IMG-20240219-WA0028

اكتشف خيانة زوجة شقيقه.. ماذا حدث في قرية بالمنوفية؟

أخبار متعلقة

IMG-20240213-WA0020

شاهد.. رحالة سعودي يلتقي بقبيلة أفريقية يسيرون على العصا