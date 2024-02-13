شاهد.. رحالة سعودي يلتقي بقبيلة أفريقية يسيرون على العصا
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الثلاثاء، 13-02-202410:56 ص
وثق الرحالة السعودي محمد الميموني عبر حسابه على "تيك توك"، لحظة لقائه بقبيلة إفريقية، يعتمد أفرادها السير على العصا في أغلب تحركاتهم اليومية .
ورصد المقطع أفراد القبيلة من الصبية والأطفال وقد صبغوا وجوههم وأجسادهم بصبغة بيضاء ووقفوا يستعرضون مهاراتهم في السير على العصا.
وقال الرحال: "هذه قبيلة بنا.. أفرادها يُجيدون التحرك باستخدام العصا".
ورصد المقطع لحظة صعود طفل صغير على العصا والسير باستخدامه باحترافية.
وعلق الميموني: "يستخدمون تلك الطريقة لرؤية المواشي في الغابة".