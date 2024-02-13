شاهد.. رحالة سعودي يلتقي بقبيلة أفريقية يسيرون على العصا

وثق الرحالة السعودي محمد الميموني عبر حسابه على "تيك توك"، لحظة لقائه بقبيلة إفريقية، يعتمد أفرادها السير على العصا في أغلب تحركاتهم اليومية .ورصد المقطع أفراد القبيلة من الصبية والأطفال وقد صبغوا وجوههم وأجسادهم بصبغة بيضاء ووقفوا يستعرضون مهاراتهم في السير على العصا.وقال الرحال: "هذه قبيلة بنا.. أفرادها يُجيدون التحرك باستخدام العصا".ورصد المقطع لحظة صعود طفل صغير على العصا والسير باستخدامه باحترافية.وعلق الميموني: "يستخدمون تلك الطريقة لرؤية المواشي في الغابة".