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مات مقتولًا على يد فنان.. ابنة طلعت زكريا ترد وتتجه للقضاء

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الفنان الراحل مع اسرته
الأربعاء، 09-08-2023 09:20 ص


علقت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا على مروجي شائعات وفاة والدها مقتولا.

وقالت الفنانة : "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة ، الذي علل ارتكاب جريمته بأنه يريد أن يتذكره الجمهور بالدعاء".

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: " هند سعيد صالح، إبنة الفنان الراحل سعيد صالح، حررت محضرا ضد صفحتين لنشرهما فيديو يظهر فيه والدها الراحل سعيد صالح بتقنية الذكاء الاصطناعي".

 

وتابعت: "أصيبت بحالة من الاستياء، بعد نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين".

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