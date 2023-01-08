ماتت في شقة دعارة.. أول صور لفتاة التجمع

الأحد، 08-01-2023
03:03 م
لم تجد الفتاة -من منطقة بولاق تبلغ من العمر 19 عامًا- مفرًا
من الفضيحة المنتظرة وهي القبض عليها بصحبة 6 أشخاص، داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع
الأول، أثناء ممارسة الرذيلة، تحت مسمى جلسات المساج
، سوى القفز من الطابق الثالث،
الصدمة كانت في ارتطامها بأحد أجهزة التكييف فسقطت عليه، ثم هوت به إلى الأرض، حتى
فاضت روحها نتيجة سقوطها المروع، حسب القاهرة 24.
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة
بلاغا يفيد بالعثور جثة فتاة ملقاة بأحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى
الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثروا على جثة فتاة مصابة بكسور وكدمات
بمختلف أنحاء الجسم.
وكشفت التحريات أنها كانت تقيم رفقة 6 شباب بينهم 3 ذكور،
أنشأوا صفحة على الإنترنت لدعوة راغبي المتعة الحرام من خلال جلسات المساج
، واستشعرت
الفتاة حضور رجال المباحث، لمداهمة الشقة، فقفزت من الطابق الثالث، فارتطمت بأحد المكيفات
الذي سقط بها، وهوى فوقها لينهي حياتها على الفور.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وألقى رجال المباحث القبض
على المقيمين معها تمهيدا لمناقشتهم واستجوابهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.