تحدثت ياسمين، صاحبة واقعة "الفستان الأزرق"، عن الواقعة، قائلة: "مش مسامحة أي شخص تنمر عليا، متابعة: "حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي نزل الفيديو، والناس اللي استعملته بشكل خاطئ واتكلموا عني بالباطل وطلعوا عن شائعات، أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كتر الكلام والتعليقات السخيفة وبقيت مكتئبة".



وأضافت "ياسمين" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة "المحور": "مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي أو أساء لي أو لأهلي أو لتربيتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي وقفوا ضدي، أنا مبعملش حاجة غلط، الدنيا كلها بتفرح والدنيا كلها بترقص".

وأكملت باكية "90% من الواقفين كانوا سيدات، الفرح كان عائلي ومكنش في حد، اتقال إني قالوا رايحة أجيب عريس، ده كلام زبالة وبيوجع، مفيش حد له حق يحكم على حد بالطريقة دي".

واسترسلت: "لا أستحق الهجوم أو التعرض للتنمر بسبب انتشار مقطع فيديو لي في أحد الأفرح"، معلقة: "سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني".

