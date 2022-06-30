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«لو كان امرأة ما فعلها».. بوتين يرد على تصريحات جونسون

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بوتين
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الخميس، 30-06-2022 02:27 م

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس خلال زيارة لتركمانستان، استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر إرسال قوات إلى جزر فوكلاند ليدحض نظرية جونسون.
ووصف جونسون أمس الأربعاء قرار بوتين بشن ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا بأنه "مثال نموذجي للذكورة السامة" وسخر من نزعة بوتين لتعزيز صورته الرجولية.
ورد بوتين في تصريحات للصحافيين قائلا "أريد فقط أن استعيد أحداثا من التاريخ الحديث عندما قررت مارغريت ثاتشر شن عمليات عسكرية ضد الأرجنتين من أجل السيطرة على جزر فوكلاند. هنا، اتخذت امرأة قرارا بشن عمل عسكري.
"لذلك فهي ليست إشارة دقيقة تماما من رئيس الوزراء البريطاني إلى ما يحدث اليوم".
واستمر الزعيم الروسي في كيل الانتقادات لتحرك بريطانيا قبل 40 عاما للرد عسكريا على محاولة الأرجنتين فرض سيطرتها على الجزر قليلة الكثافة السكانية التي تديرها بريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي.
وتساءل بوتين "أين جزر فوكلاند وأين بريطانيا؟...أفعال ثاتشر كانت مدفوعة فقط بالطموحات الإمبريالية و(الرغبة في) تأكيد وضعهم الإمبريالي".
 

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