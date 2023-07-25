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لهذا السبب.. توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي القادم

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لميس الحديدي
الثلاثاء، 25-07-2023 01:07 م

 

توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن يواصل البنك الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية التشددية في اجتماعه الوشيك سبتمبر القادم، برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.

 

وقال "نافع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الإثنين، إن الإقدام على مواصلة تلك الخطوة يأتي في إطار نجاح السياسة النقدية الأمريكية، حيث أن كافة المؤشرات الواردة من الأسواق الأوروبية والأمريكية تشير إلى نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها وعدم حدوث في ذات الوقت.

 

وأضاف أن الفيدرالي الأمريكي مطمئن من أن حالة الركود التي كان يتخوف منها الكثيرين لم تحدث وحدثت بشكل طفيف جداً، وتراجعت مؤشرات البطالة، ومعدلات النمو الفصلية تتجه نحو التعافي، كلها مؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لتحقيق هدف كبح جماح التضخم والوصول به إلى المستهدف.

 

وعن توقعاته اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، رد قائلًأ: أتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بسبب إستمرار إنفلات معدلات التضخم وسياسة التثبيت لم تؤتي ثمارها".

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