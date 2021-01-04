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لن تعرفه.. ابنة فنان شهير تنشر صورة صادمة لوالدها بعد إصابته بالسرطان

مرض-الفنان-صادق-الدبيس
صادق الدبيس
 
الإثنين، 04-01-2021 09:55 ص المصريون

صدمت ابنة فنان شهير، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بنشر صورة صادمة لوالدها بعد إصابته بمرض السرطان، طالبة من الجميع الدعاء له بالشفاء.
حيث نشرت «دانة الدبيس» ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس صورة لوالدها في أثناء تلقيه العلاج من مرض السرطان بأحد المستشفيات، إذ أظهرت حالته الصحية الصعبة.
وكشفت الصورة التي نشرتها “دانة” عبر حسابها على موقع “انستجرام” علامات الإرهاق الواضحة على وجه أبيها، وفقدانه الوزن بشكل كبير.
ودعت نجلة الفنان الكويتي بالشفاء لوالدها، قائلة: “اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت ربّ الأطباء ولا يعجزك شيء، اللهم اشفِ من نُحب وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي يا معافي اشفِ أبوي ومرضى المسلمين، الود ودّي أعطيك كل صحتي بس أشوفك بقوة وعافيه، ‏اللهم اشفِ حبيبي أبوي”.

 

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