لميس الحديدي تفجر مفاجأة: قطع الكهرباء ليس بسبب الحر والموضوع هيطوّل

الثلاثاء، 01-08-2023
09:57 ص
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن لجنة إدارة الازمات بوزارة الكهرباء
أعلنت جدول تخفيف الاحمال في عموم الجمهورية بإستثناء مطروح وجنوب سيناء والبحر الاحمر، يعني أن الامر سيطول وأنه ليس مرتبطاً بتراجع درجة الحرارة لأن الحرارة بالفعل بدأت في التراجع ".
وأكدت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON : يبدو في ضوء القرارات أن ارتباط تخفيف الاحمال بدرجات الحرارة ليس السبب الوحيد ولكن يبدو أنها مرتبطة بشأن العملة الصعبة عبر توفير الوقود سواء الغاز أو المازوت ورئيس الوزراء قال إنه جار تدبير العملة لذلك ".
وكشفت الحديدي وفقاً لما قالت أنه معلومات لبرنامجها " كلمة أخيرة “ عن أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم عن عدد كبير من المناطق وأن البعض ذكر أن تخفيف الاحمال انتهى، ولكن في حقيقة الامر كانت تجربة لوزارة الكهرباء
في عودة الاحمال لطبيعتها، لكن بعد إعلان الجداول يبدو أن الامر سيطول وأنها مجرد تجربة لوزارة الكهرباء
”.
واستطردت : " أنه كان هناك محاولة لعودة الاحمال لطبيعتها ومن الواضح أن التخفيف مستمر والقطع سيكون من الغد.