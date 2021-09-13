لماذا تخلى أيمن الظواهري عن زيه التقليدي وارتدى الزي السعودي؟

الإثنين، 13-09-2021
09:22 ص
أثار ظهور زعيم “تنظيم القاعدة”، أيمن الظواهري
، بالزي السعودي الجدل على
مواقع التواصل، بالتزامن مع رفع السرية عن الوثيقة الأولى من مكتب التحقيقات
الفيدرالي الأمريكي حول تحقيقات هجمات 11 سبتمبر.
وذكر مغردون سعوديون أن “الظواهري” يعيش في إيران
واعتاد الظهور في مقاطع
الفيديو السابقة بالعمامة السوداء، لكنه ظهر الآن بالزي السعودي، معتبرين ذلك
“مسرحية هزلية”، مع نشر وثيقة FBI السرية.
ونشر الأمير سطام بن خالد صورتين لـ”الظواهري” بالعمامة السوداء والزي
السعودي، وعلق قائلًا: “من قلب إيران
يطل علينا الإرهابي أيمن الظواهري
متنكرًا
بزي سعودي
، بطلوا حركات هوليوود تكفون”.
وسرد الكاتب محمد الساعد، مراحل تطور “الظواهري” من الجلباب إلى الشماغ
المزور، قائلًا: “الاسم: أيمن الظواهري
، الجنسية: مصري، التعليم: تلقاه في مصر،
التنظيم: الإخوان المسلمين المصري”.
وأضاف “الساعد”: أن الظواهري “أسس جناحًا مصريًا متطرفًا باسم الجهاد، ثم
اتحد مع القاعدة، النشأة: مصر، التحق بالإخوان في سن مبكرة ولازال من أهم قادة
التنظيم العالمي”.
وأشار الإعلامي عبدالله البندر، إلى أن “أيمن الظواهري
زعيم تنظيم القاعدة
– مصري الجنسية – يعيش في إيران
ويظهر دائمًا بالعمامة السوداء في جميع خطاباته”.
وتابع “البندر”: “لكن تزامنًا مع يوم 11 سبتمبر ظهر في فيديو مرتديًا الزي
السعودي لربط الحادثة بالسعودية.. الصورة تكشف توجه أمريكا الجديد مع وكلاءهم في
المنطقة”.