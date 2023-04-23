الأحد، 23-04-2023
07:56 م
نسمه عبد الوهاب
غادر الفنان سعد لمجرد
الخميس أسوار السجن في العاصمة الفرنسية باريس، ، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، والتي حكمت عليه بالسجن 6 سنوات.
وخرج لمجرد بموجب سراح مؤقت كان تقدم بطلبه فريق دفاعه، حيث ظل جواز سفر سعد لمجرد
محجوزا في عهدة المحكمة، وبالتالي فإنه ممنوع من مغادرة فرنسا
، كما أنه سيخضع للمراقبة القضائية الذكية عبر السوار الإلكتروني، بحسب "العربية".
وسيبقى لمجرد في حالة سراح حتى مرحلة الاستئناف، والتي يتوقع أن تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023.
ووفقا للاتفاق مع القضاء الفرنسي، لن يتكلم سعد لمجرد
للصحافة بأي شكل، كما لن يعلق على ملفه بأي شكل ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التزامه بالبقاء في فرنسا
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