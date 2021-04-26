لقياس رضاء الزائرين.. السياحة تستحدث إدارة جديدة بهيكلها التنظيمي

الإثنين، 26-04-2021
11:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استحدثت وزارة السياحة
والآثار إدارة جديدة لرضاء الزائرين
والسائحين في إطار اهتمام وزارة السياحة
والآثار بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
للسائحين والزائرين
بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية، خاصة في ظل التنافسية الشديدة
بين الدول للحصول على أكبر قدر من حركة السياحة
العالمية، حيث أحدثت هذه التنافسية تأثيراً كبيراً فئ مستويات توقعات السائحين ورضائهم
عن مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتهدف الإدارة العامة لرضاء الزائرين
والسائحين إلى قياس
رضاء الزائر والسائح عن الخدمات السياحية المقدمة له خلال زيارته لمصر والعمل على تطويرها
وتحسين جودتها بما يتلاءم مع رغبات السائحين والزائرين
لضمان تكرار زيارتهم لمصر،
حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
وأوضحت الأستاذة علا جمال الدين مدير الإدارة العامة لرضاء
الزائرين
والسائحين، أن هذه الإدارة تختص بعدة مهام منها الإشراف على كل من تصميم نماذج
استطلاع الرأي للزائرين والسائحين وتوزيعه الكترونياً وبالطرق التقليدية، ودراسة شكاوى
الزائرين
والسائحين وإعداد مقترحات لحل هذه المشكلات ومتابعة تنفيذها، والتأكد من توفير وجودة كافة الخدمات المقدمة بالأماكن
السياحية والأثرية، وإعداد دراسات إحصائية تتضمن أعداد وأنماط الزائرين
والسائحين وأهم
الأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مستوى جودة الخدمات
المقدمة للزائرين والسائحين أثناء زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية.