الإثنين 26 أبريل 2021
توقيت مصر 11:55 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صالح جمعة يفجر مفاجأة: رمضان صبحي أخطأ واعرف جيدًا ما حدث

تشكيل وموعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي والقناة الناقلة

محمد رمضان يوجه إهانة صادمة لـ محمد عادل إمام

لقياس رضاء الزائرين.. السياحة تستحدث إدارة جديدة بهيكلها التنظيمي

وزير المالية: زيادة الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه

أمطار رعدية وثلوج.. تعرف علي حالة الطقس اليوم في السعودية

اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش هذه الدولة

انفجار ضخم داخل مخزن للأسلحة والصواريخ في صنعاء

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أحضان وقُبلات.. حلا شيحة تنشر صورة جريئة رفقة معز مسعود

ADS
 

لقياس رضاء الزائرين.. السياحة تستحدث إدارة جديدة بهيكلها التنظيمي

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 26-04-2021 11:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
استحدثت وزارة السياحة والآثار إدارة جديدة لرضاء الزائرين والسائحين في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية، خاصة في ظل التنافسية الشديدة بين الدول للحصول على أكبر قدر  من حركة السياحة العالمية، حيث أحدثت هذه التنافسية تأثيراً كبيراً فئ مستويات توقعات السائحين ورضائهم عن مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتهدف الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى قياس رضاء الزائر والسائح عن الخدمات السياحية المقدمة له خلال زيارته لمصر والعمل على تطويرها وتحسين جودتها بما يتلاءم مع رغبات السائحين والزائرين لضمان تكرار زيارتهم لمصر، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
وأوضحت الأستاذة علا جمال الدين مدير الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، أن هذه الإدارة تختص بعدة مهام منها الإشراف على كل من تصميم نماذج استطلاع الرأي للزائرين والسائحين وتوزيعه الكترونياً وبالطرق التقليدية، ودراسة شكاوى الزائرين والسائحين وإعداد مقترحات لحل هذه المشكلات ومتابعة تنفيذها،  والتأكد من توفير وجودة كافة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والأثرية، وإعداد دراسات إحصائية تتضمن أعداد وأنماط الزائرين والسائحين وأهم الأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين أثناء زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية.
 

إقرأ ايضا

20210314102300230

صالح جمعة يفجر مفاجأة: رمضان صبحي أخطأ واعرف جيدًا ما حدث

2020_4_23_12_4_45_454

محمد رمضان يوجه إهانة صادمة لـ محمد عادل إمام

.

نجم الأهلي يضرب لاعبا مصريا في الدوري التركي ويخرج مطرودا

أخبار متعلقة

حواس يعلن عن اكتشاف المدينة المفقودة في الأقصر

زاهي حواس يعلن اكتشاف المدينة المفقودة في الأقصر