لغز السيارة الملاكي.. أخر ما توصل إليه رجال الأمن في مقتل مسؤول عسكري يمني كبير بالقاهرة

الإثنين، 19-02-2024
12:45 م
في حادث مروع هز الأوساط الدبلوماسية والعسكرية، تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمن
ية، والذي وجد مقتولًا في شقته بمنطقة فيصل بالقاهرة
.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية، فإن هذا الحادث الأليم يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع والخلفيات.
فحسب المعلومات المتوفرة، حضر اللواء حسن العبيدي إلى القاهرة
منذ 20 يومًا، قبل أن يطير إلى أنقرة للقاء قيادات سياسية وشخصيات دينية واجتماعية ضمن إطار التسويق لـ"جبهة الإنقاذ الوطني". وعاد إلى مصر من جديد منذ أسبوع، وأن آخر ظهور له كان يوم الخميس الماضي، حيث رُصد داخل شقته مساء الخميس ولم يخرج منها، و تم العثور على جثته مكبلة اليدين والقدمين، ومصابة بعدة طعنات في الجسم، وكانت هناك بعثرة في محتويات الشقة، مما يشير إلى وجود نشاط جنائي وتعسف بشع.
السلطات المصرية تسابق الزمن لكشف الحقيقة وكشف ضلوع الجهات المسؤلة عن هذه الجريمة البشعة. ويترقب المجتمع الدبلوماسي والعسكري تطورات القضية بقلق وتوتر شديدين.
تطرح هذه الحادثة الخطيرة العديد من الأسئلة بشأن الدوافع والخلفيات التي أدت إلى هذا العمل البشع. هل يرتبط الجريمة بالسياسة؟ هل هناك تنظيم إجرامي أو جهة معادية تقف وراءها؟ أم أن هناك دوافع شخصية وفردية ترتبط بهذا الحادث المأساوي؟
توقف الحياة بوفاة اللواء العبيدي
بدايةً، يتعين علينا أن نلقي نظرة على حياة ومسيرة اللواء العبيدي. كان شخصية بارزة في المجال العسكري، حيث شارك في تصنيع المدرعات للجيش اليمن
ي، وكان معروفاً بتفانيه واخلاصه لخدمة بلاده. وتعد وفاته فقداناً كبيراً لليمن وللمنطقة بأسرها.
مازالت التحقيقات جارية لكشف غموض هذا الحادث الأليم. وتتوارد الشكوك حول الجهة التي تقف وراء هذا العمل الاجرامي، وتتعاظم التساؤلات حول الدوافع وراء اغتيال اللواء العبيدي. هل كانت خلفية سياسية أم أن هناك أطرافاً مظلمة تقف وراء هذا الفعل البغيض؟
ماذا يقول البيان الرسمي؟
أصدرت السفارة اليمن
ية بالقاهرة
بياناً رسمياً تعليقاً على هذا الحادث المأساوي، حيث أعربت عن حزنها الشديد لفقدان اللواء العبيدي وطالبت بضرورة التحقيق الدقيق لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.
وقالت السفارة في بيان، أمس الأحد "تتابع سفارة الجمهورية اليمن
ية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل
الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة
".
وفي تطورات أخرى، كشف شقيق العبيدي عن مفاجأة قد تكون مفتاحًا لكشف الجناة، حيث أفاد بأن أخاه كان يستأجر سيارة ملاكي والتي اختفت من أسفل العقار، وقد لفت انتباهه تحركات السيارة في نفس وقت وقوع الجريمة.
اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة انتقل إلى مسرح الجريمة على رأس فريق أمني رفيع المستوى يقوده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية؛ لتوزيع الأدوار على عناصر البحث المشاركين في التحقيق.
مازالت الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في هذه الحادثة الصادمة، حيث يتم فحص كل الأدلة وتحليل كل التفاصيل للوصول إلى الحقيقة المرة. ننتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيقات لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم وتقديم الجناة للعدالة.
مع استمرار التحقيقات، نترقب بفارغ الصبر الكشف عن حقيقة ما حدث والكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الشنيع. إن العثور على الحقيقة لن يلمس جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها اللواء حسن العبيدي فحسب، بل سيساهم أيضًا في استعادة الأمان وتعزيز الثقة في الأمن والعدالة في الشرق الأوسط.