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لعدم التزاحم على الـ ATM.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

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أموال
الأربعاء، 04-10-2023 10:56 ص


أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر خلال أيام من الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد 23 و24 و25 و26 و29 أكتوبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر خلال أيام الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 23 و26 و27 و28 و29 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر نفسه.

وذكر بسيوني أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 و27 و28 ديسمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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