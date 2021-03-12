كويكب ضخم يقترب من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة

الجمعة، 12-03-2021
08:06 م
الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام أمريكية اقتراب كويكب ضخم
من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة.
وبالرغم من أنها وصفته بأنه الأكبر خلال عام 2021، إلا أنها ذكرت أن الخطر غير قائم بشأن هذا الحدث الفريد.
ومن المتوقع أن يمرّ الكويكب الأحد 21 مارس الحالي على بعد حوالي مليوني كيلومتر من الأرض.
وقالت إن هذا الحدث الفلكي سيتيح للعلماء درس هذا الجرم السماوي مِن كثب.
وقالت وكالة ناسا
عن خطر اصدامه بالأرض، إنه عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".
لكنّه مع ذلك يبقى قريباً بدرجة تكفي لتصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطراً"، وفقًا للفئات الرسمية.
ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2011 FO32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، أي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض.
واكتُشِف هذا الكويكب في مارس 2001، ورُصِد مساره منذ ذلك الحين.
وقال لانس بينر، العالم في مختبر الدفع النفاث في "ناسا" الذي يتبع له مركز دراسة الأجرام القريبة من الأرض "لا يُعرف الكثير عن هذا الجَرَم في الوقت الراهن، لذا فإن مروره القريب يمنحنا فرصة رائعة لتعلم الكثير عنه".
وسيكون في إمكان الباحثين، على سبيل المثال، تكوين فكرة أفضل عن تركيبة الكويكب من خلال دراسة الضوء المنعكس من سطحه.
وأوضح مدير المركز بول تشوداس في بيان أن "من المفترض أن يكون هواة علم الفلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وعلى خطوط العرض الشمالية المنخفضة قادرين على رؤية هذا الكويكب باستخدام تلسكوبات متوسطة الحجم".
وطمأنت "ناسا" إلى أن أياً من الكويكبات الكبيرة المعروفة لن يرتطم بالأرض في القرن المقبل، وكذلك من غير المرجّح أن تفعل تلك التي لم تكتشف بعد.
لكنها أضافت "كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام، أمكنَ الاستعداد لإبعادها في حال هدد أحدها الأرض".