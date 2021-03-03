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كويتية أربعينية تزج بعشريني إلى السجن بسبب صور مخلة

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الأربعاء، 03-03-2021 11:54 ص
أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة شابا كويتيا بتهمة تحريض سيدة على الفسق والفجور، وذلك بإرسال صور مخلة على سناب شات.
وبحسب مصدر أمني لصحيفة «الأنباء» الكويتية، فإن المتهم حاول الادعاء بأن حسابه على «سناب شات» سرق، الا ان تحريات المباحث خلصت الى تورط المتهم في ارسال الصور الخلاعية عن سبق اصرار وترصد لتحريض المدعى عليها على الفجور.
وعقب انهاء التحقيقات في القضية جرى اغلاق ملفها والذي حمل رقم 202/2021 جنح ميدان حولي بإحالة الملف الى الاختصاص.
وحول تفاصيل القضية والتحقيقات بشأنها، قال مصدر امني ان مواطنة تبلغ من العمر 41 عاما تقدمت الى المخفر وأبلغت بأنها فوجئت بعدد من الصور الخلاعية تصل الى حسابها من قبل حساب لا تعرفه، وعليه تم الطلب منها تفريغ الصور المرسلة ومن ثم جرى تسجيل قضية وإحالتها الى الجهة المختصة بالتحقيق والاستدلال على المتهم وهي الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وأضاف المصدر: من خلال تقنيات المباحث الجنائية تم تحديد هوية المتهم وهو مواطن يبلغ من العمر 28عاما، حيث جرى استدعاؤه وبمواجهته بالواقعة انكر التهمة جملة وتفصيلا، مقرا بأن ملكية الحساب الذي ارسل منه الصور تعود اليه، ولكنه ذكر ان الحساب سرق منه في وقت سابق.
وأردف المصدر بالقول: بإجراء المزيد من التحريات تبين لرجال المباحث ان المتهم هو من ارسل الصور وأن مزاعمه بشأن سرقة الحساب كاذبة ويريد من وراء الانكار التخلص من التبعات القانونية المترتبة على جريمته تلك.
 

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