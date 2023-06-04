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كولر... محمد الشناوي سيكون جاهزًا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

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كولر
الأحد، 04-06-2023 03:04 ص نسمه عبد الوهاب
صرح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن البعض شكك في وصول فريقه إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج الفريق في مرحلة دور المجموعات.
وأضاف كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال أفريقيا :"شاهدت العديد من المباريات لدى المنافس والفريق يتميز بالصلابة الدفاعية وهذا ما شاهدته في لقاء صنداونز، وسعداء بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع :"علمت بإصابة اللاعب عبد الله حيمود في صفوف فريق الوداد، لكن الفريق المغربي كبير ولن يتأثر بغياب لاعبه عن المباراة".
وواصل المدير الفني لفريق الأهلي :"لا أنظر إلى الماضي، الفريق يسير بخطى جيدة، ولدينا ثقة في أنفسنا لذلك لا أنظر إلى خسارة الأهلي من قبل أمام الوداد مرتين في نهائي دوري الأبطال".
ويمتلك فريق الوداد تفوقًا على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسختي 2017 بالفوز بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين، ثم الفوز بنتيجة (2-0) في نهائي النسخة الماضية.

وعن مباراة الذهاب، كشف كولر :"في النسخة الماضية لعبنا المباراة النهائية وكانت من مباراة واحدة في المغرب ومدرب آخر، وهذه التجربة جديدة مثل النهائيات في أوروبا من مرة واحدة".
وأكمل :"حينما تلعب مباراة الذهاب والإياب عليك تسجيل أكبر عدد من الأهداف، وسنعمل على تحقيق نتيجة كبيرة قبل مباراة العودة".
وحول إصابة محمد الشناوي، رد :"الشناوي مهم بالنسبة لنا، لكن الإصابات جزء من كرة القدم، ونثق في أي حارس سيشارك بديلاً له، وغدًا سنرى نجاح تعاملنا مع إصابة الشناوي حال تألق بديله".

واستمر كولر حديثه :"الشناوي تغب عن التدريبات لمدة 17 يومًا تقريبًا، ولم يشارك في التدريبات الجماعية سوى مرة واحدة وهذا غير كافيًا".
وأنهى :"نخشى تعرض الشناوي للإصابة في أول 10 دقائق من المباراة، ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة العودة في المغرب".
وكان مارسيل كولر استقر على استبعاد محمد الشناوي رغم حصوله على الضوء الأخضر من الناحية الطبية للمشاركة، حيث يخشى السويسري من تجديد إصابة حارسه قبل موقعة الإياب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدٍ الأحد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد القاهرة"، قبل أن يتجدد اللقاء مرة أخرى في 11 من الشهر الجاري على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

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