كم ستكلف إقامة رونالدو في أول شهر مع النصر؟.. صور

تعاقد نادي النصر مؤخرا مع الأسطورة رونالدو لمدة عامين ونصف العام، يمتد حتى صيف 2025، مقابل راتب سنوي قدره 173 مليون جنيه إسترليني (نحو 200 مليون يورو) وسوف يعيش رونالدو في جناح ملكي بفندق "فورسيزونز" العالمي، ببرج المملكة بالعاصمة الرياض، مكون من طابقين، ويحتوي على 17 غرفة له ولعائلته وتبلغ تكلفة الجناح الملكي خلال فترة الشهر ربع مليون جنيه إسترليني، وهي تكلفة كبيرة تضاف إلى تكلفة الصفقة التاريخية للتعاقد منه، والتي وصلت لنحو نصف مليار يورو في مدة العقد ويعتبر برج المملكة أحد أطول المباني في السعودية، حيث يبلغ طوله نحو 300 متر، وهو مكون من 99 طابقا، ويرجع تاريخ تشييده إلى سنة 1990، وقد تم حجز جناح باسم الدون فيه لمدة شهر