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" كفر الشيخ "من أفضل 500 جامعة عالمية في مجال الهندسة

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
 
الأحد، 01-11-2020 01:26 م متابعات- الدويني فولي
أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي أن الجامعة حققت مركز متقدم في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقا للموضوعات لعام 2021 حيث ظهرت ضمن أفضل 500 جامعة في مجال الهندسة للمرة الأولي ، حيث احتلت المركز 301 من 400 مركز .
و احتلت في علوم الحياة المركز 401 من 500 مركز ، وفي علوم الفيزياء احتلت المركز لتقفز في كل منهم 100 مركز عن العام الماضي .
و في تصنيف التايمز البريطاني للموضوعات 2021 احتلت كفر الشيخ المركز الأول في علوم الحياة والثاني محليا في الفيزياء و الثالث محليا في الهندسة .


 

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