الخميس 10 نوفمبر 2022
توقيت مصر 10:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل رجلًا بـ 12 رصاصة بعدما حاول ذبح فتاة في الشارع

بالصور.. أول متحول جنسيًا يفوز بلقب ملكة جمال بولاية أمريكية

الأزمة تتصاعد.. تطور جديد في خلاف إمام عاشور مع إدارة الزمالك

«كده كتير يا جماعة».. عامل النظافة الشهير يوقع عقد عمل مذيع في راديو

صدمة.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يتخلص من حياته بالقفز من الطابق العاشر

تقارير: غياب ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم

سائحة تتعرى تمامًا أمام تمثال أبوالهول.. وبيان رسمي يوضح ما حدث

شقيق شيرين يرد عليها ويكشف مكان إقامتها مع حسام حبيب

حذفتها سريعًا.. إليسا تنشر تغريدة مسيئة لمصر بسبب علاء عبدالفتاح

مقابل 100 دينار للواحد.. ضبط ممرضة مصرية في الكويت وحكم بسجنها 4 سنوات

ADS
 

«كده كتير يا جماعة».. عامل النظافة الشهير يوقع عقد عمل مذيع في راديو

Capture
عامل النظافة
Native
Teads
الخميس، 10-11-2022 08:58 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الصور لصاحب واقعة الكشري وهو داخل مقر شركة إنتاج شهيرة ويظهر وهو يوقع على أوراق قال البعض أنها أوراق عقد جديد له كمذيع راديو منضم لتلك الشركة.

وعلق بعض المتابعين على فيسبوك "لا كدا كتير علينا بصراحه ومش قادر ارد عشان الرقابة، بس كفاية بقى عشان تعبنا"

وعلق آخر "اومال شباب الجامعات وخرجيين اعلام اللى مش لاقيين شغل يعملو اى "

وقالت ثالثة معلقة على الخبر "حضرتك أنا ف اعلام اهو ومش عارفه ابقى مذيعة اروح ابيع كشري طيب !"

وتفاعل المئات على انتشار الخبر مستنكرين تلك الضجة التي أثارها صاحب واقعة الكشري، كما استهجنوا ما تقوم به شركات الانتاج من البحث على التريند فقط.

وسابقا تداول رواد السوشيال ميديا  فيديو يجمع صاحب “انتش وأجرى” ومحمد عادل الشهير بصاحب “واقعة محل الكشرى” برفقة عصام شعبان عبد الرحيم.

وعلى الرغم من دعوة منتج العمل لعامل النظافة لحضور التصوير وعيد ميلاد مي سليم إحدى بطلات الفيلم، إلا أن الجميع رفض وجوده داخل اللوكيشن وتم طرده.



 

إقرأ ايضا

اا

بالصور.. أول متحول جنسيًا يفوز بلقب ملكة جمال بولاية أمريكية

307044_0

صدمة.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يتخلص من حياته بالقفز من الطابق العاشر

download

سائحة تتعرى تمامًا أمام تمثال أبوالهول.. وبيان رسمي يوضح ما حدث

أخبار متعلقة

download

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخساب لـ«عامل النظافة» من لوكيشن التصوير

1937266_0

مؤلف فيلم التاروت يفضح «عامل النظافة»: «يمتلك كُهن ولؤم مشفتهومش فى حد»

download

بطولة رانيا يوسف.. طرد صاحب واقعة «كشري التحرير» من لوكيشن تصوير فيلم التاروت

20221103145613448

صاحب واقعة الطرد من «كشري التحرير» يعتذر عن حضور قمة المناخ

image_750x_63573fd73e5fc

كاميرا المراقبة تكشف الحقيقة كاملة.. مطالبات بمحاكمة عامل النظافة «النصّاب»

Capture

«ممثل كومبارس».. مخرج يفجر مفاجأة مدوية عن هوية عامل النظافة