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صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخساب لـ«عامل النظافة» من لوكيشن التصوير

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طرد عامل النظافة
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الأربعاء، 09-11-2022 08:47 ص

انتشر فيديو يوثق لحظة طرد الفنانة سمية الخساب لعامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير" من لوكيشن تصوير فيلم "التاروت".

وعلى الرغم من دعوة منتج العمل لعامل النظافة لحضور التصوير وعيد ميلاد مي سليم إحدى بطلات الفيلم، إلا أن الجميع رفض وجوده داخل اللوكيشن وتم طرده.

ونشر "صدى البلد"، فيديو لسمية الخشاب تنفعل على الحضور فور معرفتها وجوده داخل اللوكيشن، ورفضت الاحتفال بعيد الميلاد مع مي سليم، إلا بعد خروج صاحب واقعة محل الكشري من اللوكيشن.

وتظهر سمية الخشاب في الفيديو وهي تصرخ في وجه المصورين تاركة اللوكيشن بسبب هذا الشخص ولم تدخل مرة أخرى إلا بعد معرفتها بمغادرته للمكان.

وأعلنت الفنانة سمية الخشاب عن بدء تصوير فيلمها القادم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سمية الخشاب صورة لفريق العمل أبرزهم الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد عز والمخرج إبرام نشأت، وعلقت: "الحمد لله بدأنا تصوير فيلم التاروت، مبروك لكل فريق العمل والمخرج إبرام نشأت دعواتكم بالتوفيق".
 

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